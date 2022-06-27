«Локомотив» — «Велес»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Локомотив» обыграл «Велес» в контрольном матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)».

В США призвали запретить Овечкину въезд в страну из-за участия в матче «Динамо».

По договорённости команд игра прошла в закрытом режиме: без зрителей и прямой трансляции. Хозяева выиграли со счётом 2:1.



Уже на первой минуте Геворк Саркисян вывел «Велес» вперёд. «Локомотив» оба гола забил во втором тайме. На 50-й минуте нападающий Вадим Раков провёл ответный гол. На 78-й минуте новичок «Локомотива» защитник Лукас Фассон принёс своей команде победу.

«Локомотив» провёл первый контрольный матч в летнее межсезонье. Для «Велеса» эта игра стала второй: ранее представитель ФНЛ обыграл ЦСКА со счётом 2:0.

Мостовой жёстко раскритиковал поведение игрока «Спартака» Ларссона.

Стал известен клуб АПЛ, который пытается купить Алберто в «Зенита».

Неймар обиделся на президента «ПСЖ» и хочет сменить клуб.

Канчельскис включил «Зенит» в пятёрку лучших клубов Европы по инфраструктуре.

Ловрен: было бы интереснее обыграть «Спартак» на его стадионе.

Кожевников предложил вызвать Овечкина в сборную России по футболу.