«Локомотив» — «Велес»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

«Локомотив» обыграл «Велес» в контрольном матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)».
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По договорённости команд игра прошла в закрытом режиме: без зрителей и прямой трансляции. Хозяева выиграли со счётом 2:1.
Уже на первой минуте Геворк Саркисян вывел «Велес» вперёд. «Локомотив» оба гола забил во втором тайме. На 50-й минуте нападающий Вадим Раков провёл ответный гол. На 78-й минуте новичок «Локомотива» защитник Лукас Фассон принёс своей команде победу.
«Локомотив» провёл первый контрольный матч в летнее межсезонье. Для «Велеса» эта игра стала второй: ранее представитель ФНЛ обыграл ЦСКА со счётом 2:0.
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