Новак Джокович — Квон Cун У: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Квон Cун У.
Ставка: победа Джоковича с форой (-8.5) за 1.84.
«Очевидно, что у Квона есть проблемы со здоровьем. Во-первых, был сыгран совсем провальный матч против Гастона в Хертогенбосе, где Квон взял лишь 3 гейма.
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А во-вторых, после этой игры он не играл и пропустил большое количество турниров. Получается прошло уже почти три недели. Поэтому есть большие вопросы по его готовности.
Джокович будет стараться всеми силами выиграть свой 21-й первый Шлем. У него вполне рабочая сетка, и поэтому нужно максимально быстро заканчивать матчи в первую неделю турнира, чтобы оставить силы на потом. Серб уже успел размяться на показательном турнире в Херлингеме, где отдал всего три гейма Оже-Альяссиму.
Матч выглядит как легкая прогулка для Джоковича. Возможно, в одном из сетов у серба могут быть локальные проблемы, но не более. Слишком слабо готов Квон к этому турниру. Поэтому предлагаю заиграть минусовую фору на Новака», — сказал Фомин.
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