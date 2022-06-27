Новак Джокович — Квон Сон У: букмекеры оценили шансы корейца в матче Уимблдона

27 июня Новак Джокович и Квон Сон У сыграют в матче первого круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 15:35 мск.
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Эксперты не сомневаются в победе серба, коэффициент на его Новака Джоковича составляет 1.01. На успех корейца предлагается заключить пари за 23.00.
Букмекеры уверены, что матч первого круга турнира в Уимблдоне Новак Джокович — Квон Сон У не получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 2.25, а тотал меньше 28.5 гейма оценён в 1.64.
Если в игре будет как минимум четыре сета, зайдёт коэффициент 4.10. На победу Джоковича в трёх партиях дают 1.22.
Ставки на тай-брейк принимаются за 2.35, а на тай-брейк в первом сете — за 8.10.
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