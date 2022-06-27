Каспер Рууд — Альберт Рамос: прогноз Ярослава Перканюка на матч Уимблдона

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч Уимблдона Каспер Рууд — Альберт Рамос.



Ставка: победа Рамоса с форой (+7) за 1.57.



«Рууд продолжает прогрессировать. В прошлом году теннисист выиграл пять ATP-турниров, вошел в топ-10 рейтинга и дебютировал на Итоговом турнире. После этого норвежец не остановился, теперь он занимает пятую строчку и впервые сыграл в финале Большого шлема.

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В этом сезоне Каспер продемонстрировал, что конкурентоспособен и на быстрых кортах, о чем свидетельствуют финал Мастерса в Майами и финальные стадии на других хардовых турнирах. На данный момент Рууд снова проваливает травяной отрезок сезона.



Игра Рууда ориентирована на грунтовые корты. Норвежец действует на корте сдержанно, не рискует, использует все возможные подкрутки мяча, навязывает затяжные розыгрыши и выжидает ошибок. Чаще всего теннисист отсиживается в обороне в геймах на приеме. В арсенале Каспера средняя подача. В последнее время он пытается разнообразить игру и добавить выходы к сетке, но получается с переменным успехом.



Рамос мастерски удерживается в топ-50. У испанца практически нет крупных побед на серьезных турнирах, но он успешно выступает на соревнованиях категории ATP 250 и 500, где и набирает большинство рейтинговых очков. Альберт конкурентоспособен только на грунтовых кортах.

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Рамос — любитель затяжных розыгрышей и вязкой игры. Испанец может с легкостью держать мяч в корте, выжидая ошибок от соперников. Альберт мастерски исполняет резаные и укороченные удары, обводки и слайсы. Рамос не имеет сильной подачи, но варьирует направление мяча и делает акцент на точность.



Нет сомнений в том, что Рууд является фаворитом матча. Но норвежец никак не может адаптироваться к травяным кортам, что и показали матчи с Пеннистоном и Бергсом. Рамос проиграл на траве уже шесть поединков подряд, но во многих он навязывал борьбу.

Альберт умеет перестраивать свою игру и действовать более агрессивно. К тому же Рамос точно не слабее на траве Пеннистона и Бергса, поэтому рекомендую поставить на победу испанца с форой (+7)», — сказал Перканюк.



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