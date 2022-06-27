«Энергетик» — «Днепр»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 12-го тура Высшей лиги Беларуси «Энергетик» – «Днепр».



Ставка: ТМ 3 за 1.96.



«Кубковые матчи 1/16 финала на прошедшей неделе словно были созданы для аутсайдеров элитного дивизиона – они наконец-таки почувствовали, что такое победа.

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У «Днепра» в рамках чемпионата значилась одна, вот подоспела в сезоне вторая – над любительским «Газовиком», да со счётом 5:0.



А «Энергетик» за последнюю неделю насторожил дважды при парадоксальном стечении обстоятельств. Во-первых, еле вырвал викторию в Бобруйске неделю назад, а затем рухнул в дополнительное время в кубковом сражении с «Барановичами» из Первой лиги. Но тоже выиграл.

При том, что «студенты» прямо сейчас – лидеры высшей лиги! Как будто у минской команды наступил спад в функциональной готовности. Если так, то «Днепр» будет иметь возможность зацепиться за очки при условии надёжной игры в обороне. Думаю, не стоит ждать результативного футбола», — сказал Ходасевич.

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