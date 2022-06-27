Анжелика Кербер — Кристина Младенович: прогноз Ярослава Перканюка на встречу Уимблдона

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч Уимблдона Анжелика Кербер — Кристина Младенович.



Ставка: победа Младенович в 1-м сете с форой (+3.5) за 1.53.



«Моментами Кербер показывает теннис высокого уровня, но не на дистанции. Анжелика больше не может похвастаться былой выносливостью, работой ног, цепкостью и концентрацией. Немка существенно сбавила в этих аспектах, которые считались ключевыми в её игре.

Возвращение Серены и Надаль против Джоковича. 4 причины смотреть Уимблдон без россиян.

Кербер по-прежнему опасна, она обладает огромным опытом и высоким теннисным IQ, но этого недостаточно для побед на уровне ТБШ. В этом сезоне немка вернулась в топ-20 благодаря успехам на грунтовых турнирах.



Кербер навязывает затяжные розыгрыши, но при этом она не всегда их выдерживает. Если силы на исходе, немка пытается обострить или прострелить навылет, но когда начинает форсировать события, то допускает невынужденные ошибки.

Анжелика обладает средней подачей. При этом теннисистка уверенно орудует и форхендом, и бэкхендом. Когда Кербер находится в оптимальной форме, она способна навязать борьбу на всех типах покрытий.



Младенович уже несколько лет переживает спад в одиночке. Ничего подобного нельзя сказать о парном разряде, где Кристина снова начала выступать вместе с Гарсией и девушки выиграли домашний «Ролан Гаррос». Если подобный триумф помог Каролин вернуть уверенность в собственных силах, то Кристина продолжает сбавлять и чередовать победы с поражениями (даже на ITF-турнирах).

Ана Иванович: я бы не решилась пойти тем же путём, что Серена Уильямс.

Младенович имеет в своём арсенале всё необходимое, чтобы держаться минимум в топ-10 рейтинга. Француженка обладает мощной подачей (как для WTA-тура), мастерски отыгрывает возле сетки и разнопланово действует на задней линии. Остаётся только догадываться, почему Кристина находится за пределами топ-200 и проигрывает соперницам намного слабее себя.



В последнее время у Младенович выработалась одна интересная тенденция: она мощно начинает матч, но если всё же проигрывает первый сет, то дальше опускает руки. Думаю, Кристина себе не изменит и в предстоящем поединке. Предлагаю поставить на победу француженки в первом сете с форой (+3,5) по геймам», — сказал Перканюк.



Кирьос раскритиковал организаторов Уимблдона и поддержал Медведева.



Кафельников выступил против легализации коучинга в теннисе.



Джокович уверен, что пауза перед Уимблдоном не помешает ему в Лондоне.



Сюрприз от Серены Уильямс и возрождение Халеп. Кто выиграет Уимблдон-2022.



Энди Маррей высказался об отстранении россиян от Уимблдона.