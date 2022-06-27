Янник Синнер — Стэн Вавринка: ставка Игоря Панкова на игру 1-го круга Уимблдона

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч 1/64 финала Уимблдона Янник Синнер — Стэн Вавринка.



Ставка: победа Вавринки за 3.44.



«В одном из самых интересных и ожидаемых матчей первого круга сойдутся Янник Синнер и Стэн Вавринка. Итальянский теннисист из-за травмы не смог доиграть «Ролан Гаррос». Переход на траву получился у него также неудачным.

4 причины смотреть Уимблдон без россиян.

В Истбурне было поражение на старте от Томми Пола. Тем самым Янник продолжил свою серию травяных неудач. Год назад он не выиграл ни разу на этом покрытии. Причем в двух матчах с Дрейпером и Фучовичем шёл фаворитом букмекеров. Явно на траве итальянец ощущает себя неуверенно и говорить о прорыве не приходится.



Вавринка, конечно, также не самый большой поклонник травы, но опыта выступлений у него гораздо больше на этом покрытии, чем у соперника. Да и были четвертьфиналы Уимблдона в карьере. Подготовку Стэн провел. То, что его рано сбрасывать со счетов, доказал на турнире в Лондоне, где на тай-брейках вырвал победу у Тиафо.

Конечно, рассчитывать на долгий турнирный путь в силу возраста и восстановления после травмы не приходится. Но минимум один матч опытный швейцарец способен провести на высоком уровне. В том же Риме были два плотных победных матча с Опелкой и Дьере на грунте.



Пожалуй, в этой паре стоит рискнуть. Форы здесь вряд ли спасут, если у Вавринки не пойдёт игра, то в одном из сетов вполне может быть полный провал. Синнера на траве постоянно переоценивают, на стороне Стэна опыт и приличное желание доказать, что ещё рано его списывать со счетов», — сказал Панков.

Ана Иванович: я бы не решилась пойти тем же путём, что Серена Уильямс.

Кирьос раскритиковал организаторов Уимблдона и поддержал Медведева.

Экс-футболист «Ромы» и сборной Италии избран мэром Вероны.

Кафельников выступил против легализации коучинга в теннисе.



Сюрприз от Серены Уильямс и возрождение Халеп. Кто выиграет Уимблдон-2022.



Энди Маррей высказался об отстранении россиян от Уимблдона.