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Райан Пенистон — Генри Лааксонен: прогноз Сергея Фомина на встречу 1-го раунда Уимблдона

Райан Пенистон — Генри Лааксонен: прогноз Сергея Фомина на встречу 1-го раунда Уимблдона
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Райан Пенистон — Генри Лааксонен.

Ставка: победа Пенистона с форой (-4) за 1.67.

«Пенистон прекрасно чувствует себя на травяном покрытии. В этом году у него восемь побед при четырёх поражениях. Отличный игровой ход, и самое главное — есть уверенность в своей игре. Многое получается по ходу матчей, и домашние трибуны придают ещё больший импульс для достижения побед.

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Лааксонен сильно сдал в этом сезоне. Возможно, играет с скрытой травмой, а может, просто игра не идёт. Но пока результатов совсем нет. За последние 14 матчей лишь три победы. Да и на траве оба матча были проиграны в двух сетах без каких-либо шансов.

Слишком разный уровень игры показывают теннисисты на данном отрезке сезона. Пенистон на бумаге смотрится на две головы выше. Поэтому считаю, что есть смысл заиграть на него минусовую фору», — сказал Фомин.

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