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Эксперты «Фонбет» назвали фаворита футбольного чемпионата Европы U19 перед полуфиналами

Эксперты «Фонбет» назвали фаворита футбольного чемпионата Европы U19 перед полуфиналами
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На юношеском чемпионате Европы по футболу в категории U19 позади групповой этап. Впереди полуфиналы. Эксперты «Фонбет» оценили шансы команд выиграть турнир.

По оценке аналитиков, главный претендент на победу — сборная Франции. Эта команда выиграла на групповом этапе все три матча, забив 11 мячей, а пропустив всего два. Поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.92.

За 3.30 можно поставить на успех сборной Англии. На групповом этапе англичане выиграли все три встречи, не пропустив ни разу и забив при этом семь голов.

Шансы сборной Италии букмекеры оценили коэффициентом 5.50. Итальянцы одолели Словакию и Румынию, но уступили Франции 1:4 в третьем туре группового этапа. Наконец, за 13.00 можно поставить на сборную Израиля: эта команда смогла опередить команды Сербии и Австрии.

В полуфиналах 28 июня Франция сыграет с Израилем, а Англия — с Италией.

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