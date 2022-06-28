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«Краснодар» — «Ростов»: эксперты оценили шансы в товарищеском матче

«Краснодар» — «Ростов»: эксперты оценили шансы в товарищеском матче
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28 июня в Краснодаре состоится товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов». Начало – в 19:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.02 на матч «Краснодар» — «Ростов».

Это будет первая предсезонная игра «Краснодара». «Ростов» уже провёл два матча — 5:1 с «Кубань Холдинг» и 2:0 с «Факелом».

Букмекеры отдают предпочтение «Краснодару». Поставить на победу «быков» предлагается с коэффициентом 2.28. Успех «Ростова» оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.20.

Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.08.

Если забьют футболисты «Краснодара», сыграет коэффициент 1.20. Гол в исполнении «Ростова» доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.63.

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