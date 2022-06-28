Букмекеры оценили шансы Надаля покинуть Уимблдон в первом круге

28 июня Франсиско Серундоло и Рафаэль Надаль сыграют в матче первого круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 17:00 мск.

Четыре причины смотреть Уимблдон без россиян.

Эксперты не сомневаются в успехе испанца, коэффициент на победу Рафаэля Надаля составляет 1.01. На победу аргентинца предлагается заключить пари за 22.50.

Букмекеры уверены, что встреча не окажется упорной: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.15, а тотал меньше 29.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.74. Ставки на четвёртый сет принимаются с коэффициентом 3.20.

Победа Надаля в трёх партиях доступна за 1.33. Если Рафаэль выиграет по итогам четырёх сетов, зайдёт коэффициент 4.00.

Пари на тай-брейк принимаются за 2.20, на счёт 6:0 в одном из сетов в пользу любого теннисиста — за 6.60.

Макинрой назвал ошибкой отстранение россиян от Уимблдона.



Алькарас — о Медведеве: все хотят видеть на Уимблдоне первую ракетку мира.

Кирьос раскритиковал организаторов Уимблдона и поддержал Медведева.



Кафельников выступил против легализации коучинга в теннисе.

Ана Иванович: я бы не решилась пойти тем же путём, что Серена Уильямс.