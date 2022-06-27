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Эксперты оценили шансы «Атлетико» Мадрид стать чемпионом Испании после ухода Луиса Суареса

Эксперты оценили шансы «Атлетико» Мадрид стать чемпионом Испании после ухода Луиса Суареса
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Впрогнозе сообщает, что уругвайский форвард Луис Суарес, ранее выступавший за мадридский «Атлетико», подписал контракт с аргентинским клубом «Ривер Плейт».

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Букмекеры оценили шансы мадридцев выиграть чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 без помощи нападающего. Если подопечные Диего Симеоне выиграют золотые медали, сыграет коэффициент 6.00, что приблизительно равно 16% вероятности.

Главными претендентами на победу в следующем розыгрыше Примеры, по мнению экспертов, являются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». На успех мадридцев можно сделать ставку с коэффициентом 2.15 (46% вероятности), триумф каталонцев оценивается в 2.75 (36% вероятности).

Напомним, что за 45 матчей во всех турнирах за мадридский «Атлетико» в прошлом сезоне Суарес смог поразить ворота соперников 16 раз и отдать две результативные передачи.

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