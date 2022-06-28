«Ахмат» — «Зенит» Пенза: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Ахмат» разгромил пензенский «Зенит» в контрольном матче. Встреча состоялась на поле Центра олимпийской подготовки в Саранске.

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«Ахмат» взял верх со счётом 9:1. Два мяча подопечные Андрея Талалаева забили до перерыва, ещё семь голов влетели в ворота «Зенита» во втором тайме.

Дублями отметились три футболиста клуба из Чечни — Саид Алиев, Иван Олейников и Идрис Умаев. По разу отличились Антон Швец, Абубакар Иналкаев и Владимир Ильин, который на прошлой неделе вернулся в «Ахмат». До этого Ильин выступал за «Краснодар».

В минувшем сезоне РПЛ «Ахмат» занял седьмое место. Пензенский «Зенит» выступает во Втором дивизионе.

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