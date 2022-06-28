Англия U19 — Италия U19: прогноз Эльвина Керимова на матч юношеского чемпионата Европы

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на полуфинал молодёжного чемпионата Европы Англия U19 — Италия U19.



Ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 2.15.



«Англия выиграла свою группу, не пропустив ни одного мяча. Это пока единственная команда на Евро, которая ещё не пропускала. Англия была сильнее своих соперников. Все матчи выиграла всухую, забив четыре мяча в ворота Сербии. Англичане были убедительны и показали то, что умеют защищаться, при этом преуспевают в атаке, хотя забили всё же меньше, чем могли бы забить.

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От игры Италии остались противоречивые впечатления. Да, были добыты победы над словаками и сборной Румынии. При этом Италия не много забивала. А вот в матче с Францией Италия разочаровала, уступив со счётом 1:4. Много пропустили, проиграли по делу и допустили большое количество ошибок. Наверняка сейчас уже многие прогнозируют финал Англия — Франция. Это будет лучшая встреча в чемпионате.



Италия уверенно отыграла в матчах с соперниками, которые слабее, а с оппонентом, который по статусу примерно равный, Италия отыграла слабо. Хотя по факту Франция сильнее и до начала турнира считалась главным фаворитом.



В матче Англии и Италии именно англичане являются фаворитами. Они не выдавали провальных отрезков на протяжении чемпионата. Сформировалось впечатление, что команда сыгранная и очень хорошо действует в позиционных атаках.

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Мне кажется, что в предстоящем матче Англия может сыграть с позиции силы. Англии очень сложно забить, да и моменты сложно создавать против неё.



Не думаю, что игра будет результативной. Англия снова может надёжно сыграть в защите, при этом свои моменты может и реализовать. Я бы предложил такую ставку — проход Англии и ТМ (3.5). Англия может победить и в один мяч, и в два мяча. Она забивает всё же не так много, как Франция», — сказал Керимов.



Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 3.50.



Прогноз с коэффициентом 3.02 на матч «Краснодар» — «Ростов».



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