Марк-Андреа Хюслер — Уго Гренье: прогноз Ярослава Перканюка на матч Уимблдона

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч Уимблдона Марк-Андреа Хюслер — Уго Гренье.



Ставка: победа Хюслера за 1.59.



«Хюслер проводит один из лучших сезонов в карьере. Теннисист выиграл два челленджера, набрался уверенности и находится в шаге от заветного дебюта в топ-100 (105-я строчка). Марк-Андреа также пытается больше времени проводить на ATP-соревнованиях, но пока ему трудно даются матчи с соперниками уровня топ-100. Швейцарцу будет трудно начать новый этап в карьере, так как его игра зависит от нескольких игровых аспектов (без плана «Б»).

Джокович обратился к болельщикам после старта на Уимблдоне.

Хюслер строит игру за счёт подачи. Когда стабильно проходит первый мяч, он большинство геймов в матче выигрывает уверенно без борьбы. На приёме и в розыгрышах швейцарец действует агрессивно, пытаясь приложиться по мячу и выбежать к сетке. В такой манере теннисист отыгрывает и на быстрых, и на медленных покрытиях.



Большую часть карьеры Уго Гренье провёл на фьючерсах, пока в прошлом году не выиграл челленджер. После этого теннисист укрепился в топ-200 и даже пытается замахнуться на дебют в элите (первой сотне рейтинга). Но сделать это будет непросто, учитывая проблемы со стабильностью. От Уго никогда не знаешь, отыграет ли он на своём уровне либо выйдет на корт отбыть номер, что часто случается с ним в этом сезоне.



У Гренье нет ни явно слабых, ни сильных сторон. Большинство игровых аспектов на среднем уровне. Уго много времени проводит на всех типах покрытий. На корте француз способен действовать разнопланово, ориентируясь на игру соперников.



Хюслер смотрится предпочтительнее в предстоящем матче. У него в арсенале убойная подача, уверенная игра возле сетки и атакующий потенциал – всё то, что нужно для успешной игры на траве. Гренье провёл на траве всего несколько матчей за карьеру. Француз пытается действовать на корте в агрессивной манере и часто выходит к сетке, но при этом много ошибается. Рекомендую присмотреться к победе Хюслера», — сказал Перканюк.

Чесноков: кто-то будет отдыхать, а Медведев — чертовски пахать.

Четыре причины смотреть Уимблдон без россиян.



Макинрой назвал ошибкой отстранение россиян от Уимблдона.



Алькарас — о Медведеве: все хотят видеть на Уимблдоне первую ракетку мира.



Кирьос раскритиковал организаторов Уимблдона и поддержал Медведева.



Кафельников выступил против легализации коучинга в теннисе.



Ана Иванович: я бы не решилась пойти тем же путём, что Серена Уильямс.