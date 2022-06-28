Франция U19 — Израиль U19: прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала Евро-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Франция U19 — Израиль U19 в полуфинале Евро-2022.
Ставка: ТБ 3 за 1.73.
«Мне кажется, Израилю нечем играть со сборной Франции. Очень мощная команда у французов, явный фаворит этого турнира. Достаточно посмотреть, что они сделали с итальянцами в последнем матче на групповом этапе. Израиль уступает примерно во всём. Для него выход в полуфинал — уже большой успех.
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Очень тяжело искать ставку на такой матч, потому что победу Франции с какой-то немыслимой форой нужно брать… Поэтому я выбираю тотал. Тотал больше 3 мячей с расходом за 1.73. Думаю, у Израиля появятся шансы забить, тем более что эта команда обычно в атаке играет довольно неплохо.
Но в обороне она не удержится. Французы забьют два мяча минимум, в этом я вообще не сомневаюсь. А могут и больше забить», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 5.11 на полуфиналы Евро-2022.
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