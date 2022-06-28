Англия — Италия: прогноз Дениса Наливайко на игру 1/2 финала Евро-2022 U19

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на полуфинальный матч чемпионата Европы до 19 лет, в котором сыграют сборные Италии и Англии.



Ставка: победа Англии за 1.90.



«Поговорим о полуфинале юношеского чемпионата Европы. Пока очень приятный турнир в плане ставок. У меня пока всё удачно заходит. Затронем сегодня матч между Англией и Италией.

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Англия здорово отыграла в группе и ни разу не пропустила. Можно было бы говорить о том, что у Италии была чуточку сложнее группа, но по тому уровню футбола Италия не выглядела однозначным фаворитом. Французам сгорели весьма сильно, а вот Англия выглядела уверенно.



Есть большая вероятность того, что Англия снова не пропустит. Англия будет считаться фаворитом, поэтому в целом предлагаю ничего не придумывать и ставить на победу Англии.



Если хотите увеличить коэффициент, то ставьте на победу Англии с минимальной разницей. Итальянцы понимают, что они тут второй номер, и будут играть от защиты», — сказал Наливайко.



Прогноз на матч Англия — Италия с коэффициентом 3.50.



Прогноз с коэффициентом 3.02 на матч «Краснодар» — «Ростов».

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