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Англия — Италия: ставка Алексея Андронова на полуфинал Евро U19

Англия — Италия: ставка Алексея Андронова на полуфинал Евро U19
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Англия U19 — Италия U19 в полуфинале Евро-2022 в категории U19.

Ставка: победа Англии за 1.92.

«Достаточно сложный матч. Играют представители больших футбольных стран. Но всё-таки это ещё не профессиональные игроки, которые не до конца сформировались. Юношам свойственна эмоциональность, их сложно порой настраивать. Тут определённые вопросы могут возникнуть.

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Но англичане уж очень сильно играют в последнее время — давно не пропускают, выигрывают. Когда в последний раз не победили, то это была нулевая ничья. Проигрыш последний был в прошлом году — бельгийцам. Команда хорошая, на ходу.

А Италия слишком много пропустила от французов и поставила под вопрос свои оборонительные способности. Думаю, что англичане этим воспользуются.

Надо ставить на победу Англии в основное время. Коэффициент хороший — 1.92», — сказал Андронов.

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