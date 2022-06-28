Англия — Италия: ставка Алексея Андронова на полуфинал Евро U19

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Англия U19 — Италия U19 в полуфинале Евро-2022 в категории U19.
Ставка: победа Англии за 1.92.
«Достаточно сложный матч. Играют представители больших футбольных стран. Но всё-таки это ещё не профессиональные игроки, которые не до конца сформировались. Юношам свойственна эмоциональность, их сложно порой настраивать. Тут определённые вопросы могут возникнуть.
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Но англичане уж очень сильно играют в последнее время — давно не пропускают, выигрывают. Когда в последний раз не победили, то это была нулевая ничья. Проигрыш последний был в прошлом году — бельгийцам. Команда хорошая, на ходу.
А Италия слишком много пропустила от французов и поставила под вопрос свои оборонительные способности. Думаю, что англичане этим воспользуются.
Надо ставить на победу Англии в основное время. Коэффициент хороший — 1.92», — сказал Андронов.
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