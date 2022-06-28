«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз Владимира Вальдемарова на товарищеский матч

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на товарищеский матч «Рубин» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Рубина» с форой (0) за 2.48.
«Во-первых, матч пройдёт в Казани на стадионе «Рубина». Во-вторых, «Рубин» уже провёл две контрольные встречи.
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Для самарцев же это первый подготовительный матч перед началом нового сезона. В-третьих, «Крылья Советов» потеряли своих лидеров. Сергеев ещё зимой ушёл в «Зенит». Зиньковский перешёл в «Спартак», а Сарвели — в «Сочи». Думаю, что при текущих раскладах команды должны идти примерно на равных.
«Рубин» хоть и вылетел в Первую лигу, но по текущим составам я бы не сказал, что команда уступает «Крыльям Советов», у которых растащили лидеров в это межсезонье. Считаю, что «Рубину» вполне по силам побороться здесь за победу», — сказал Вальдемаров.
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