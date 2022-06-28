Денис Шаповалов — Артур Риндеркнеш: прогноз Игоря Панкова на игру 1/64 финала Уимблдона

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч 1-го круга Уимблдона Денис Шаповалов — Артур Риндеркнеш.



Ставка: победа Риндеркнеша с форой (+4.5) за 1.76.



«Денис Шаповалов подходит к старту Уимблдона на серии из шести поражений. В большинстве своём поражения были от типичных середняков тура. Переход на траву не помог, хотя Денис пробовал силы на трёх турнирах.

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Несомненно, в памяти поклонников тенниса прошлогодний полуфинал Уимблдона в исполнении Дениса. Но, кроме того всплеска, у него никаких достижений в Лондоне не было – поражения в первом либо втором раундах.



Риндеркнеш, конечно, на траве в этом году ничего особенного не показал. Но турниры играл, соответственно, игровая практика есть. Французский теннисист на этом покрытии свои первые официальные матчи провёл только в прошлом году, и получилось очень неплохо – шесть побед и два поражения. С подачей у Артура полный порядок.



Чего ожидать от Шаповалова, Риндеркнеш знает. Играли между собой два раза, обменялись победами. В проигранном матче в зале Стокгольма Артура навязал борьбу Денису, выиграл сет.



Серьёзных предпосылок к тому, что сегодня на Уимблдоне Шаповалов покажет свой лучший теннис, нет, учитывая уровень его игры и последние результаты. За счёт ошибок соперника и надёжной игры на своей подаче француз вполне может даже побороться за победу и по крайней мере удержать плюсовую фору», — сказал Панков.



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