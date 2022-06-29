ЦСКА — «Зенит»: букмекеры назвали фаворита матча

29 июня состоится матч товарищеского турнира ЦСКА — «Зенит». Начало игры запланировано на 20:00 мск.
ЦСКА уже поменялся. «Зенит» ждут большие проблемы.
Игра состоится в Санкт-Петербурге на территории академии «Зенита».
Эксперты склоняются к победе действующего чемпиона России. Заключить пари на «Зенит» предлагается с коэффициентом 2.10. Успех москвичей оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.50.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18.
Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.32. Гол в исполнении «Зенита» доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.62.
Сделать ставку на результативную ничью предлагают за 4.80, а на волевую победу «Зенита» — за 9.00. Волевая победа ЦСКА идёт за 11.50.
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