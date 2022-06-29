«Рубин» — «Крылья Советов»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в контрольной встрече. По договорённости сторон матч состоял из трёх таймов по 45 минут.

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Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, итоговый счёт — 3:1 в пользу клуба из ФНЛ. Любопытно, что все три гола в составе «Рубина» забили новички.



На девятой минуте Камиль Муллин реализовал выход один на один, выведя хозяев вперёд. На исходе первого тайма Джоэль Фамейе забил после передачи Ильи Самошникова с фланга.

На 107-й минуте Александр Зотов сделал счёт разгромным, однако на исходе третьего тайма Александр Ломовицкий отправил мяч в свои ворота.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Крылья Советов» заняли восьмое место. «Рубин» оказался 15-м и вылетел в Первую лигу.

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