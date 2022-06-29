ЦСКА — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч предсезонного турнира

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.68.
«Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Для «Зенита» это будет третья и последняя игра в предсезонном турнире, а для ЦСКА – первая.
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Хотя ЦСКА уже сыграл товарищеский матч с «Велесом», уступив 0:2, но там было много новичков и как таковой игры не получилось. Хотя уже понятно, что ЦСКА будет играть по похожей с «Сочи» схеме в три центральных защитника, а вот впереди возможны варианты. Я думаю, что Федотов будет подстраивать команду под тех исполнителей, которые у него есть и которые будут.
«Зенит» уже сыграл в Санкт-Петербурге два матча. Обе встречи в основное время закончились со счётом 1:1, по пенальти «Зенит» побеждал. Можно сказать, что в первых таймах играл близкий к основному состав, а после перерыва выходили резервисты и новичок Бакаев. Поэтому у «Зенита» были разные таймы.
Если оценивать шансы на победу, то здесь сложно сказать. ЦСКА играет дома, а футболисты будут пытаться проявить себя перед новым тренером. Мотивация в таких матчах всегда играет большую роль. Потому что опытные игроки просто готовятся к сезону, в то время как молодые будут стараться выделиться.
С другой стороны, для «Зенита» это третья игра, усиливается конкуренция за место в стартовом составе. Наверняка уже в первом тайме сыграют Вендел, Барриос, Бакаев.
Мой прогноз – ТБ (2.5). Победителя здесь предсказать сложно. Не удивлюсь, если матч закончится вничью. Например, 2:2», — сказал Мор.
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