ЦСКА — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч предсезонного турнира

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.68.



«Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Для «Зенита» это будет третья и последняя игра в предсезонном турнире, а для ЦСКА – первая.

Слуцкий: амбиции Ивана Игнатьева гораздо выше уровня Первой лиги.

Хотя ЦСКА уже сыграл товарищеский матч с «Велесом», уступив 0:2, но там было много новичков и как таковой игры не получилось. Хотя уже понятно, что ЦСКА будет играть по похожей с «Сочи» схеме в три центральных защитника, а вот впереди возможны варианты. Я думаю, что Федотов будет подстраивать команду под тех исполнителей, которые у него есть и которые будут.



«Зенит» уже сыграл в Санкт-Петербурге два матча. Обе встречи в основное время закончились со счётом 1:1, по пенальти «Зенит» побеждал. Можно сказать, что в первых таймах играл близкий к основному состав, а после перерыва выходили резервисты и новичок Бакаев. Поэтому у «Зенита» были разные таймы.



Если оценивать шансы на победу, то здесь сложно сказать. ЦСКА играет дома, а футболисты будут пытаться проявить себя перед новым тренером. Мотивация в таких матчах всегда играет большую роль. Потому что опытные игроки просто готовятся к сезону, в то время как молодые будут стараться выделиться.



С другой стороны, для «Зенита» это третья игра, усиливается конкуренция за место в стартовом составе. Наверняка уже в первом тайме сыграют Вендел, Барриос, Бакаев.



Мой прогноз – ТБ (2.5). Победителя здесь предсказать сложно. Не удивлюсь, если матч закончится вничью. Например, 2:2», — сказал Мор.



ЦСКА уже поменялся. «Зенит» ждут большие проблемы.

Федун не собирается продавать «Спартак» Абрамовичу.

Геннадий Орлов назвал лучшего центрального защитника РПЛ.



«Краснодар» отказался подписывать контракт с Ахметовым.

Украинский полузащитник Иванисеня вернулся в «Крылья Советов».