ЦСКА — «Зенит»: прогноз Дмитрия Шнякина на товарищеский матч

Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч предсезонного турнира ЦСКА — «Зенит».
Ставка: «Зенит» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.85.
«Российский чемпионат совсем скоро начнётся, поэтому у нас в фокусе предсезонный турнир – ЦСКА – «Зенит».
Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».
У «Зенита» преимущество в тонусе, потому что команда уже провела два матча на турнире. Матчи разные по сценарию, так как в первом тайме выходят ребята из основного состава, а потом уже идёт уйма замен, что ломает игру.
ЦСКА не в таком тонусе, как «Зенит». К тому же у команды новый тренер, новая схема и новые связи. Насколько я знаю, ещё приобретения планируются в команде, поэтому до конца не всё понятно. В этом плане «Зенит» более стабильная команда.
Предположу, что будет тотал меньше 2.5 и «Зенит» не проиграет. Команды ещё не раскатились в атаке, и практически во всех матчах низы», — сказал Шнякин.
ЦСКА уже поменялся. «Зенит» ждут большие проблемы.
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