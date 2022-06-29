ЦСКА — «Зенит»: прогноз Дмитрия Шнякина на товарищеский матч

Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч предсезонного турнира ЦСКА — «Зенит».



Ставка: «Зенит» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.85.



«Российский чемпионат совсем скоро начнётся, поэтому у нас в фокусе предсезонный турнир – ЦСКА – «Зенит».

Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».

У «Зенита» преимущество в тонусе, потому что команда уже провела два матча на турнире. Матчи разные по сценарию, так как в первом тайме выходят ребята из основного состава, а потом уже идёт уйма замен, что ломает игру.



ЦСКА не в таком тонусе, как «Зенит». К тому же у команды новый тренер, новая схема и новые связи. Насколько я знаю, ещё приобретения планируются в команде, поэтому до конца не всё понятно. В этом плане «Зенит» более стабильная команда.



Предположу, что будет тотал меньше 2.5 и «Зенит» не проиграет. Команды ещё не раскатились в атаке, и практически во всех матчах низы», — сказал Шнякин.



ЦСКА уже поменялся. «Зенит» ждут большие проблемы.



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