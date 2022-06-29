ЦСКА — «Зенит»: ставка Алексея Андронова на матч предсезонного турнира

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит» в 3-м туре предсезонного турнира.
Ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 2.21.
«Понятно, что это предсезонный турнир. Понятно, что у ЦСКА только что поменялся тренер. И по большому счёту даже футболисты пока не знают, чего ждать в играх от этого тренера, в какой футбол они должны играть.
Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».
Все это придёт только со временем, причём только с соревновательными матчами, а не такими, как сказал Станислав Черчесов, контрольными.
«Зенит» потерял Юри Алберто, ему как-то надо перестраивать игру в атаке. Очень много вопросов применительно к этому матчу. Но мне кажется, «Зенит» показал свое серьёзное отношение к этому турниру. И оно не должно измениться. Тем более ЦСКА в первом товарищеском матче с «Велесом» оказался достаточно уязвим. И психологически, конечно, «Зенит» будет оказывать давление на соперника.
Я думаю. что «Зенит» выиграет. И логично сделать ставочку с удвоением — победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за 2.21. На мой взгляд, прекрасный вариант. Не удивлюсь победе «Зенита» со счётом 2:1, потому что в обороне у петербуржцев могут возникнуть проблемы, и ЦСКА может найти момент, но у них самих проблем достаточно», — сказал Андронов.
ЦСКА уже поменялся. «Зенит» ждут большие проблемы.
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