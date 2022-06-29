ЦСКА — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч предсезонного турнира в Москве

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч предсезонного турнира ЦСКА — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» за 2.11.
«Зенит» проводит третий матч с командой, у которой сменился главный тренер. Питерцы набирают форму к Суперкубку со «Спартаком».
Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».
Ещё есть время, поэтому не нужно экономить силы и беречь состав. Не думаю, что Семак выпустит уж совсем глубокий резерв. Думаю, «Зенит» захочет завершить турнир победой. Пора выпускать основной состав. Тем более в соперниках ЦСКА.
У армейцев новый тренер — Федотов. Могут быть проблемы с сыгранностью. Своё поле не всегда является важным фактором для армейцев. Есть потери — Фернандес, Языджи, Гбамен. У «Зенита» пять побед в последних пяти матчах с ЦСКА в РПЛ, а разница мячей 12:3 в пользу питерцев. Последнее поражение от ЦСКА в Москве «Зенит» потерпел аж в 2018 году.
ЦСКА 24 июня сыграл с командой «Велес», которая выступает в ФНЛ, и проиграл 0:2. Во всех отношениях «Зенит» больше на ходу. Поэтому ожидаю победу «Зенита» в основное время», — сказал Гусев.
ЦСКА уже поменялся. «Зенит» ждут большие проблемы.
ЦСКА продал Бохинена итальянскому клубу.
Агент: «Галатасарай» хочет подписать Дзюбу и Оздоева.
Семшов: от матча «Зенита» и ЦСКА вообще ничего не жду.
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