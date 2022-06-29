Энди Маррей — Джон Иснер: ставка Сергея Фомина на игру Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Энди Маррей — Джон Иснер.



Ставка: ТБ 9.5 в 1-м сете за 1.51.



«Маррей не без проблем, но смог преодолеть барьер первого круга. Британец не сразу вошёл в матч, но с каждым геймом прибавлял и дальше уже полностью контролировал ход встречи.

Серена Уильямс прокомментировала поражение в первом круге Уимблдона.

Стоит отметить, как здорово работала подача после первого сета. Да и на задней линии было весомое преимущество перед Даквортом.



Иснер в пятисетовом триллере обыграл Энцо Куако. Матч был похож на американские горки, но в итоге более высокий класс американца сказался, и он смог довести дело до победы, исполнив при этом 53 подачи навылет. Не зря его называют «пушка Джон».



В данном матче хотел бы рассмотреть ставку на тотал больше 9.5 в первой партии. Оба могут здорово держать свои подачи, что будет явно на руку нашей ставке. Также стоит отметить личные встречи, в которых из девяти матчей в семи был пробит тотал 9.5 в первом сете», — сказал Фомин.



Теннисистка Дзаламидзе испытывала чувство стыда из-за российского гражданства.



Серена Уильямс проиграла 115-й ракетке мира и покинула Уимблдон.



Берреттини снялся с Уимблдона. В прошлом году он дошёл до финала.



Ига Свёнтек выиграла 36 матчей подряд и побила рекорд Винус Уильямс.



Макинрой назвал ошибкой отстранение россиян от Уимблдона.



Алькарас — о Медведеве: все хотят видеть на Уимблдоне первую ракетку мира.



Чесноков: сейчас Медведев будет чертовски пахать.