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Энди Маррей — Джон Иснер: ставка Сергея Фомина на игру Уимблдона

Энди Маррей — Джон Иснер: ставка Сергея Фомина на игру Уимблдона
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Энди МаррейДжон Иснер.

Ставка: ТБ 9.5 в 1-м сете за 1.51.

«Маррей не без проблем, но смог преодолеть барьер первого круга. Британец не сразу вошёл в матч, но с каждым геймом прибавлял и дальше уже полностью контролировал ход встречи.

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Стоит отметить, как здорово работала подача после первого сета. Да и на задней линии было весомое преимущество перед Даквортом.

Иснер в пятисетовом триллере обыграл Энцо Куако. Матч был похож на американские горки, но в итоге более высокий класс американца сказался, и он смог довести дело до победы, исполнив при этом 53 подачи навылет. Не зря его называют «пушка Джон».

В данном матче хотел бы рассмотреть ставку на тотал больше 9.5 в первой партии. Оба могут здорово держать свои подачи, что будет явно на руку нашей ставке. Также стоит отметить личные встречи, в которых из девяти матчей в семи был пробит тотал 9.5 в первом сете», — сказал Фомин.

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