«Динамо» — «СКА-Хабаровск»: букмекеры оценили шансы в товарищеском матче

30 июня в Новогорске состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:30 мск.
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Эксперты не сомневаются в победе московского клуба: заключить пари на победу «Динамо» предлагагается с коэффициентом 1.35. Успех хабаровчан оценён в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25.
Если забьют футболисты «Динамо», сыграет коэффициент 1.05. Гол в исполнении «СКА-Хабаровск» идёт с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.
Победа «Динамо» с разницей в два и более мяча идёт за 2.05. Гол в каждом тайме доступен за 1.55.
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