«Спартак» — «Балтика»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Спартак» оказался сильнее «Балтики» в контрольном матче. Игра состоялась в Тарасовке. Красно-белые выиграли со счётом 3:2.

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Уже к 35-й минуте преимущество подопечных Гильермо Абаскаля достигло трёх мячей. На четвёртой минуте Михаил Игнатов уложил мяч в левый нижний угол ворот «Балтики». Через четыре минуты Квинси Промес замкнул подачу Даниила Хлусевича с правого фланга, головой отправив мяч в сетку.

На 35-й минуте Промес оформил дубль: красно-белые вышли «три в два», Промес первым успел на добивание и с близкого расстояния сделал счёт разгромным.

После перерыва «Балтика» сократила отставание до минимума. На исходе часа игры Ян Казаев с дальней дистанции поразил угол ворот Александра Максименко, а на 79-й минуте Иван Остойич замкнул навес со штрафного.

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