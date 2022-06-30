Бьянка Андрееску — Елена Рыбакина: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Бьянка Ванесса Андрееску — Елена Рыбакина.



Ставка: победа Андрееску за 1.75.



«Андрееску отлично чувствует себя на травяных кортах. Для ее стиля игры удобное покрытие. Девушка она мощная, с сильным ударом и поставленной подачей, то, что нужно для травы.

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Канадка уже успела разыграться в преддверии Уимблдона и вышла в финал Бад-Хомбурге. Здесь в первом матче легко разделалась с Бекташ, отдав ей лишь четыре гейма.



Рыбакина тоже любит играть на траве, но, к сожалению, форму набрать так и не успела. Подготовительные турниры провалила. Здесь в первом раунде пришлось повозиться с Вандевеге и выжать из себя максимум.



Считаю, что на данном этапе Андрееску смотрится поинтереснее. У нее больше игровой практики, и в ключевые отрезки матча это может сказаться. Поэтому стоит заиграть ее чистую победу в данном противостоянии», — сказал Фомин.



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