ЦСКА — «Зенит»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

ЦСКА проиграл «Зениту» в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Заболотный допустил, что станет лучшим бомбардиром РПЛ в новом сезоне.
Итоговый счёт — 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака. На исходе первого тайма Алексей Сутормин открыл счёт с передачи Зелимхана Бакаева.
В середине второго тайма Сутормин оформил дубль, реализовав пенальти. На 77-й минуте судья снова назначил 11-метровый в ворота московского клуба. На этот раз к «точке» подошёл Андрей Мостовой, который довёл счёт до разгромного.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с семью очками в трёх матчах. ЦСКА находится на последнем месте, красно-синие не набрали очков в единственной игре.
«Сочи» с «Нижним Новгородом» делят вторые-третьи места, эти команды имеют в активе по одному баллу после одной игры.
Сутормин рассказал, как подкалывает Бакаева из-за победы со счётом 7:1.
Гайч: сейчас у меня нет предложений. Могу остаться в ЦСКА.
Рязанцев: с детства учили, что задача на сезон — обыграть «Спартак».
Федотов заявил, что ЦСКА нужно усиление состава.
Семак объяснил, почему Одоевский отыграл с ЦСКА без замен.
Малком рассказал, чего ждёт от Ивана и Мантуана в «Зените».
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