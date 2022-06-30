ЦСКА — «Зенит»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

ЦСКА проиграл «Зениту» в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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Итоговый счёт — 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака. На исходе первого тайма Алексей Сутормин открыл счёт с передачи Зелимхана Бакаева.

В середине второго тайма Сутормин оформил дубль, реализовав пенальти. На 77-й минуте судья снова назначил 11-метровый в ворота московского клуба. На этот раз к «точке» подошёл Андрей Мостовой, который довёл счёт до разгромного.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с семью очками в трёх матчах. ЦСКА находится на последнем месте, красно-синие не набрали очков в единственной игре.

«Сочи» с «Нижним Новгородом» делят вторые-третьи места, эти команды имеют в активе по одному баллу после одной игры.

Сутормин рассказал, как подкалывает Бакаева из-за победы со счётом 7:1.

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