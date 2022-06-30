Денис Шаповалов — Брэндон Накашима: прогноз Сергея Фомина на встречу Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Денис Шаповалов — Брэндон Накашима.
Ставка: ТБ 37 за 1.65.
Шаповалов наконец-то смог прервать серию из шести поражений подряд. В первом раунде турнира в драматичной пятисетовой битве получилось справиться с Риндеркнехом.
Маррей ответил на вопрос о продолжении карьеры после поражения на Уимблдоне.
Главная проблема Дениса — это нестабильность. Он слишком часто выключается из матчей и теряет концентрацию, но при этом всё равно местами может показывать теннис высочайшего уровня.
Накашима приехал на Уимблдон уже с отличной игровой практикой. Американец провёл много матчей на траве и имеет в своём активе два четвертьфинала — в Хертогенбосхе и Сурбитоне. Здесь, на лондонских кортах, Брэндон переиграл Николу Куна в четырёх партиях. Несмотря на локальный спад во втором сете, ход матча был полностью под контролем американца.
Как итог, считаю, что шансы на итоговый успех могут быть у обоих теннисистов. Общая форма получше у Накашимы, но всё же Шаповалов на траве может показывать феноменальный уровень. Поэтому самой логично ставкой будет тотал больше», — сказал Фомин.
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