«Динамо» — «СКА-Хабаровск»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Московское «Динамо» в контрольном матче разгромило «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась на базе бело-голубых в Новогорске.

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Итоговый счёт — 3:0. По договорённости команд длительность первого тайма составила 45 минут, а второго — 60 минут.

На 35-й минуте судья назначил пенальти в ворота хабаровчан. Даниил Фомин не промахнулся с 11-метровой отметки. В дебюте второго тайма Фомин оформил дубль, результативной передачей отметился Ярослав Гладышев.

На 99-й минуте Константин Тюкавин забил третий мяч «Динамо». Голевой пас снова выполнил Ярослав Гладышев.

Москвичи продолжают подготовку к новому сезону Российской Премьер-Лиги. В первом туре «Динамо» сыграет с «Ростовом», встреча состоится 17 июля в Москве.

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