Израиль U19 — Англия U19: прогноз Алексея Андронова на финал Евро-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Израиль U19 — Англия U19 в финале Евро-2022.



Ставка: 2-3 гола в матче за 2.02.



«Финал юношеского чемпионата Европы получается неожиданным. Думаю, что и вас Израиль удивил. Никак я не думал, что такая мощная сборная Франции сойдет с дистанции и проиграет израильтянам.

Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».

В финале Израиль будет играть с Англией. Англичане, думаю, внимательно изучат опыт своих соседей. Предельно серьезно отнесутся к сопернику, которому в финальном матче уже терять нечего. Воодушевление у них дикое, поэтому могут и побежать на фоне такого успеха.



Букмекеры видят фаворитом англичан. Я согласен с этим, ведь они очень неплохо сыграли с Италией, которая набирала ход. Но ставка на победу Англии не очень интереса. Была мысль поставить с форой (-1), но и там коэффициент слишком низкий.



Я выбираю ставку тотал матча 2-3 гола. То, что англичане забьют хотя бы раз, не сомневаюсь совсем. Может быть, Израиль и отыграется, а может быть, Англия забьет и второй. Удерживать минимальный счет в финальном матче они вряд ли будут. Уверенность в ставке — 8 по 10-балльной системе», — сказал Андронов.

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