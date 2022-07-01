«Пари НН» — «Сочи»: букмекеры назвали фаворита матча

1 июля состоится матч товарищеского турнира «Пари Нижний Новгород» — «Сочи». Начало игры — в 20:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Соперники имеют в активе по одному очку после одного матча.

Эксперты считают явным фаворитом южан: поставить на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 1.90. Успех нижегородцев оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики рассчитывают на результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16.

Если забьют футболисты «Пари НН», сыграет коэффициент 1.32. Гол в исполнении «Сочи» идёт с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.04.

Эдуард Мор дал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».



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