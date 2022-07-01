«Пари НН» — «Сочи»: букмекеры назвали фаворита матча

1 июля состоится матч товарищеского турнира «Пари Нижний Новгород» — «Сочи». Начало игры — в 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».
Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Соперники имеют в активе по одному очку после одного матча.
Эксперты считают явным фаворитом южан: поставить на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 1.90. Успех нижегородцев оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.
Аналитики рассчитывают на результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16.
Если забьют футболисты «Пари НН», сыграет коэффициент 1.32. Гол в исполнении «Сочи» идёт с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.04.
Эдуард Мор дал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».
Эджуке приостановит контракт с ЦСКА и перейдёт в «Герту».
Глушенков: рад, что ушёл из «Спартака». Давно хотел.
Салихова родила Федуну пятого ребёнка.
Нобоа объяснил, почему не стал приостанавливать контракт с «Сочи».
- 1 июля 2022
-
07:00
-
05:31
- 30 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
05:19
-
04:27
- 29 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
06:11
-
05:29
-
04:36
- 28 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00