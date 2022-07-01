Новак Джокович — Миомир Кецманович: эксперты оценили шансы Ноле обыграть соотечественника

1 июля сербские теннисисты Новак Джокович и Миомир Кецманович сыграют в матче третьего круга Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Надаль обыграл Беранкиса за четыре часа во втором круге Уимблдона.
Начало встречи в Лондоне состоится не ранее 17:00 мск.
Букмекеры не сомневаются в победе Новака Джоковича, коэффициент на победу бывшей первой ракетки мира составляет 1.01. На победу Миомира Кецмановича предлагается заключить пари за 20.00.
Эксперты не ждут в матче Джокович — Кецманович упорной борьбы: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.17, а тотал меньше 29.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.77.
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