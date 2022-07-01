Новак Джокович — Миомир Кецманович: эксперты оценили шансы Ноле обыграть соотечественника

1 июля сербские теннисисты Новак Джокович и Миомир Кецманович сыграют в матче третьего круга Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Надаль обыграл Беранкиса за четыре часа во втором круге Уимблдона.

Начало встречи в Лондоне состоится не ранее 17:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе Новака Джоковича, коэффициент на победу бывшей первой ракетки мира составляет 1.01. На победу Миомира Кецмановича предлагается заключить пари за 20.00.



Эксперты не ждут в матче Джокович — Кецманович упорной борьбы: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.17, а тотал меньше 29.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.77.

Маррей ответил на вопрос о продолжении карьеры после поражения на Уимблдоне.

Теннисистка Дзаламидзе испытывала чувство стыда из-за российского гражданства.

Макарова объяснила, почему Серена Уильямс не заканчивает карьеру.



Тарпищев: время Серены Уильямс прошло, у неё лишний вес.