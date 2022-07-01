Брэндон Накашима — Даниэль Галан Риверос: прогноз Сергея Фомина на матч Уимблдона

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Уимблдона Брэндон Накашима — Даниэль-Элаи Галан Риверос.
Ставка: победа Накашимы с форой (-5) за 1.80.
«Накашима совершенно по делу переиграл Дениса Шаповалова во втором раунде турнира. Играл стабильнее и намного чище. На приёме действовал крайне эффективно и агрессивно.
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Многое получалось на задней линии, и самое главное – отлично работал удар справа. Пока по ходу турнира американец оставляет только приятные впечатления от своей игры.
Галан Риверос волей судьбы попал в третий круг. Всё потому, что его соперник Баутиста-Агут снялся до матча ввиду положительного теста на COVID-19. А так Галан не особо жалует травяные корты, там у него отрицательная разница побед и поражений.
Как итог — считаю, что Накашима вполне способен комфортно победить в данном противостоянии. Американец набрал отличный игровой ход и должен пользоваться моментом и выжимать максимум из сложившейся ситуации, тем более что соперник для этого вполне подходящий», — сказал Фомин.
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