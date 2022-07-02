Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: букмекеры назвали шансы в главном бою UFC 276

В ночь со 2 на 3 июля состоится бой за титул чемпиона в среднем весе UFC между Исраэлем Адесаньей и Джаредом Каннонье. Начало – не ранее 6:30 мск.

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Аналитики не сомневаются в победе действующего чемпиона: поставить на Исраэля Адесанью предлагается с коэффициентом 1.20. Успех Каннонье оценивается в 4.52. На ничью дают коэффициент 51.00.



Эксперты ждут, что бой получится затяжным: коэффициенты на тотал меньше 4.5 раунда и тотал больше 4.5 раунда – 1.85.

Победа Адесаньи нокаутом или техническим нокаутом идёт за 2.45, а болевым, удушающим приёмом или сдачей соперника — за 20.0. Сделать ставку на победу действующего чемпиона по очкам предлагают за 1.91.

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