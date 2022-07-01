Израиль — Англия: ставка Дениса Наливайко на финальный матч чемпионата Европы U19

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на финальный матч чемпионата Европы до 19 лет, в котором сыграют сборные Израиля и Англии.



Ставка: ТМ 3 за 1.75.



«Израильтяне, которые сенсационно обыграли в полуфинале сборную Франции, пожалуй, главных фаворитов, встречаются со сборной Англии, которая предсказуемо обыграла итальянцев на стадии 1/2 финала.

Родригао назвал любимые слова в русском языке.

Понятно, что англичане – фавориты грядущего финала. Коэффициент на их победу довольно маленький – 1.4. В этом случае нужно искать что-то более интересное.



Самым логичным выбором будет играть тотал меньше с коэффициентом 1.75. Почему? Потому что израильтяне будут играть вторым номером. А вот англичане я не думаю, что понесутся вперёд. В головах у англичан фраза «It`s coming home», это может сыграть свою роль, и команда будет осторожничать с самого начала матча.

Мне кажется, что в худшем случае будет возврат, да и коэффициент на этот исход весьма неплохой – 1.75», — сказал Наливайко.

Радимов раскритиковал «Спартак» за жёсткое прощание с Ларссоном.

Позорился в Германии и работал с «пиратами». Что за ноунейм будет рулить «Локо».

Хави призвал нескольких игроков «Барселоны» искать новые клубы.

В Госдуме готовы оплатить лечение журналисту, предложившему посадить Овечкина.