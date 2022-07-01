«Пари НН» — «Сочи»: прогноз Артура Петросьяна на товарищескую игру

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч предсезонного турнира «Пари НН» — «Сочи».
Ставка: победа «Пари НН» с форой (0) за 2.78.
«Боюсь, что «Сочи» из одного из главных открытий прошлого сезона может превратиться в одно из главных разочарований сезона следующего.
Родригао назвал любимые слова в русском языке.
Это была чисто тренерская команда, и уход Федотова с большой долей вероятности скажется. Вероятный уход Кассьерры и Родригао тоже незамеченным не останется. Да и отсутствие Нобоа прямо сейчас — это проблема.
В Нижнем тоже смена тренера может многое изменить. Галактионов более «заточен» на атаку, чем Кержаков, но переход к противоположному стилю игры требует времени и другого подбора исполнителей. Приход Рыбчинского и Кротова – неплохо для команды нижней части таблицы, но вряд ли достаточно. Так что и здесь нет уверенности, что всё пройдет гладко.
Предположу, что у хозяев будут неплохие шансы как минимум не проиграть. По крайней мере, той существенной разницы в классе, что была в прошлом сезоне, больше между командами нет», — сказал Петросьян.
Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».
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