«Пари НН» — «Сочи»: прогноз Артура Петросьяна на товарищескую игру

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч предсезонного турнира «Пари НН» — «Сочи».



Ставка: победа «Пари НН» с форой (0) за 2.78.



«Боюсь, что «Сочи» из одного из главных открытий прошлого сезона может превратиться в одно из главных разочарований сезона следующего.

Родригао назвал любимые слова в русском языке.

Это была чисто тренерская команда, и уход Федотова с большой долей вероятности скажется. Вероятный уход Кассьерры и Родригао тоже незамеченным не останется. Да и отсутствие Нобоа прямо сейчас — это проблема.



В Нижнем тоже смена тренера может многое изменить. Галактионов более «заточен» на атаку, чем Кержаков, но переход к противоположному стилю игры требует времени и другого подбора исполнителей. Приход Рыбчинского и Кротова – неплохо для команды нижней части таблицы, но вряд ли достаточно. Так что и здесь нет уверенности, что всё пройдет гладко.



Предположу, что у хозяев будут неплохие шансы как минимум не проиграть. По крайней мере, той существенной разницы в классе, что была в прошлом сезоне, больше между командами нет», — сказал Петросьян.



Прогноз с коэффициентом 3.84 на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».



Эдуард Мор дал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Сочи».



Эджуке приостановит контракт с ЦСКА и перейдёт в «Герту».



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Нобоа объяснил, почему не стал приостанавливать контракт с «Сочи».