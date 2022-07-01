«Пари НН» — «Сочи»: фрибет 2000 рублей к матчу предсезонного турнира
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Сегодня, 1 июля, пройдёт матч товарищеского кубка «Пари НН» — «Сочи». Начало — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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