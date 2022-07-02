«Спартак» — «Енисей»: эксперты оценили шансы команд в товарищеском матче

Сегодня, 2 июля, состоится товарищеский матч «Спартак» — «Енисей». Начало игры — в 17:00 мск.

Хачатурянц: говорил Дюкову, что проводить Суперкубок в Петербурге неспортивно.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на успех «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53, что приблизительно равно 65% вероятности.

Победа «Енисея» оценена в 5.30 — 18% вероятности. А заключить пари на ничью предлагается за 4.20.



Букмекеры считают, что товарищеский спарринг «Спартака» и «Енисея» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется в букмекерской линии за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.18.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.36.

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