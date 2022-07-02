«Ростов» — «Кубань»: букмекеры назвали фаворита товарищеского матча

Сегодня, 2 июля, в Ростове-на-Дону состоится товарищеский матч «Ростов» — «Кубань». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26, что приблизительно равно 79% вероятности.

Успех «Кубани» оценён экспертами в 9.80 — 10% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 5.40.



Букмекеры также считают, что товарищеский матч «Ростов» — «Кубань» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

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