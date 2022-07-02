«Зенит» — «Спартак»: когда матч за Суперкубок России, во сколько начало, где смотреть

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля. Он пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

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Букмекеры считают явным фаворитом встречи питерский «Зенит». Поставить на победу хозяев поля в основное время можно с коэффициентом 1.53. Это примерно 62% вероятности. Шансы спартаковцев аналитики оценили коэффициентом 5.90 (16%). На ничью по итогам 90 минут дают коэффициент 4.40 (22%).

Эксперты при этом считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 гола дают котировку 2.15. На то, что обе команды забьют, можно сделать ставку с коэффициентом 1.85.

Матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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