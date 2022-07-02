«Спартак» – «Енисей»: прогноз Константина Генича на матч 2 июля 2022 года

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Енисей».

Хачатурянц: говорил Дюкову, что проводить Суперкубок в Петербурге неспортивно.

Ставка: «Спартак» откроет счёт в первом тайме за 1.80.

«Спартак» третий матч проведёт у себя на базе в Тарасовке против представителя ФНЛ. До этого были «Алания» и «Балтика». «Спартак» сыграл вничью с «Аланией» (2:2) и победил «Балтику» (3:2). Но должно Абаскаля настораживать, что команда пропускает достаточно много — четыре мяча в двух матчах (по два от «Алании» и «Балтики»). Это, конечно, неприятный звоночек. В атаке вроде неплохо, по новой схеме играют (4-3-3), хорошее движение спартаковцы показали в первом тайме, особенно с «Балтикой», хорошая результативность, реализация, Промес в полном порядке, Игнатов неплохо ведёт игру команды, Соболев большой объём работы проделывает.

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«Спартак» недавно встречался с «Енисеем» в полуфинале Кубка России — одержали крупную победу. Но многое уже изменилось, хотя встреча была не так давно. И у «Спартака» уже новый тренер, и у «Енисея». Гаранин ушёл на повышение в «Сочи». Молодой Горлов возглавил красноярский клуб, 35-летний специалист. Под его руководством «Енисей» провёл один матч — уступили «Торпедо» (1:2). Некоторые ведущие игроки ушли из команды: тот же Зотов, от которого многое зависело в игре. Но зато продлили контракт с Кичиным, ветеран остаётся в «Енисее».



«Спартак» в первом тайме с «Балтикой» смотрелся очень прилично — хорошее движение, взаимодействия. Думаю, что и здесь, а это последний матч перед игрой за Суперкубок, «Спартак» выставит основную обойму футболистов — и «Енисею» будет сложно. Тем более у себя на базе «Спартак» чувствует себя очень комфортно и уверенно.



Мой прогноз: «Спартак» забьёт первый гол в первом тайме за хороший коэффициент 1.80. С «Балтикой» к восьмой минуте забили уже два».

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