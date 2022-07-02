«Ростов» — «Кубань»: прогноз Константина Генича на матч 2 июля 2022 года

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Кубань».

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Ставка: победа ростовчан в первом тайме за 1.65.

«Ростов» проведёт матч ещё с одной краснодарской командой, но на этот раз у себя на «Ростов Арене». До этого сыграли против «Краснодара» в гостях — уступили 0:2. Ранее было две победы — над «Факелом» и «Кубань-Холдинг». Кстати, Карпин и Онопко продлили контракты. Все разговоры о том, что Валерий Георгиевич может куда-то уйти, поутихли.

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Подготовка есть подготовка. Есть разные составы, где-то игроки на просмотре. «Кубань» играла против майкопской «Дружбы» — выиграла 1:0, но главный тренер Роберт Евдокимов сказал, что игра была нецелостной из-за того, что много новичков, которые понимают не все требования и принципы краснодарцев.



Упёртый должен получиться матч. «Ростов» уже играл дома против «Факела» — выиграл 2:0, оба мяча забил в первом тайме. Думаю, здесь Карпин аккуратно разложит нагрузку на основную обойму своих футболистов. Зная, как обычно Карпин ротирует состав, в первом тайме выйдут более основные. Поэтому именно в первом тайме «Кубани» будет очень тяжело. Если будет сделана ставка на первый тайм, как и в матче с «Факелом», то «Ростов» на своём большом и привычном стадионе выиграет стартовую половину. Коэффициент — 1.65».

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