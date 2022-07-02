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Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: прогноз Вадима Тихомирова на главный бой UFC 276

Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: прогноз Вадима Тихомирова на главный бой UFC 276
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Эксперт в смешанных единоборствах и экс-комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье в турнире UFC 276.

Ставка: бой не будет полным за 1.80.

«Впереди большой номерной турнир UFC, где в среднем весе Исраэль Адесанья встретится с Джаредом Каннонье.

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Сложно прогнозировать такой бой. Просто когда даёшь прогноз на бой с участием россиян, то есть возможность посмотреть какие-то интервью, комментарии. Тогда уже складывается какая-то картинка, а когда бой из другой реальности, на него можно давать прогноз, но я не очень люблю такое.

Очевидно, по потенциалу Адесанья более серьёзный спортсмен. У него гораздо выше технический арсенал. Единственное, что я не понимаю, что с ним происходит как с личностью. Ещё году в 2019-м он казался интересным и интеллектуальным парнем, который как будто бы представляет собой новую породу бойцов.

Сейчас на него смотрю, и у меня не очень приятное впечатление. Такое ощущение, что он регрессирует как личность. В любом случае Адесанья гораздо более обученный. Интересно, что у него с финишами и завершениями боёв. Мне кажется, на него самого это давит. Он не захочет оставаться в клетке все пять раундов. Каннонье это отлично понимает. Переиграть Адесанью по очкам очень тяжело.

Я возьму ставку на то, что бой не пройдёт всю дистанцию. Либо Каннонье развенчает миф об Адесанье как о топовом бойце, либо Адесанья захочет показать своё величие и закончит бой чуть раньше, чем конец пятого раунда».

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