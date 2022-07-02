Робби Лоулер — Брайан Барберена: ставка Вадима Тихомирова на бой UFC 276 3 июля 2022 года

Эксперт в смешанных единоборствах и экс-комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Робби Лоулер — Брайан Барберена в рамках UFC 276.

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Ставка: победа Брайана Барберены за 1.94.

«Бой, где точно стоит обратить внимание на андердога. Роби Лоулеру 40 лет, и с 2017 года он победил только Ника Диаза, которому просто не хотелось драться. Барберена никогда не казался сверхамбициозным бойцом, обладающим впечатляющими навыками, но Брайану 33, и он идёт на серии из двух побед, а это часто мотивирует бойцов и заставляет верить их в собственные шансы возглавить турнир или подняться на приличное место в топе. Думаю, что Лоулер в этом бою выйдет, чтобы обналичить прописанный в контракте гонорар, а Барберена выйдет, и коэффициент на него будет 1.94. Победа Брайана Барберены».

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