«Зенит» — «Црвена Звезда»: букмекеры оценили шансы в товарищеском матче

3 июля состоится товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:00 мск.

Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда».

Игра пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». «Зенит» — действующий чемпион России, «Црвена Звезда» в минувшем сезоне выиграла чемпионат Сербии.

Эксперты считают фаворитом подопечных Сергея Семака: поставить на победу «Зенита» предлагают с коэффициентом 1.82. Успех «Црвены Звезды» доступен за 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.



Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

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