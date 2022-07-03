«Зенит» — «Црвена Звезда»: букмекеры оценили шансы в товарищеском матче

3 июля состоится товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда».
Игра пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт». «Зенит» — действующий чемпион России, «Црвена Звезда» в минувшем сезоне выиграла чемпионат Сербии.
Эксперты считают фаворитом подопечных Сергея Семака: поставить на победу «Зенита» предлагают с коэффициентом 1.82. Успех «Црвены Звезды» доступен за 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.
Аналитики ждут от команд результативного футбола: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.
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