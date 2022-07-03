БАТЭ — «Энергетик»: прогноз Николая Ходасевича на матч лидеров чемпионата Беларуси

Белорусский спортивный журналист, ведущий и комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 13-го тура Высшей лиги Беларуси БАТЭ – «Энергетик».
Прогноз с коэффициентом 2.50 на матч «Локомотив» — «Факел».
Ставка: победа «Энергетика» с форой (+1) за 1.77.
«В минувшую среду БАТЭ сыграл перенесённую встречу со «Слуцком» и добился уверенной виктории – 4:0. Лёгкий матч получился с красивыми голами. И очень важный после двух неудачных туров кряду с потерянными очками. Но сейчас ждёт большое испытание «студентами».
«Энергетик» на втором месте и в одном очке от БАТЭ. Вроде бы как на функциональном спаде: тяжёлая победа над «Барановичами» в Кубке страны, потом осечка в домашнем свидании с могилёвским «Днепром». В теории грядёт и выездное поражение в Борисове.
Но минчане готовились в недельном цикле – точно будут свежее оппонента. Это важно. У БАТЭ по-прежнему ограничен травмами и не только кадровый ресурс. Очень вероятна ничья. Возможна победа хозяев, но минимальная. Моя ставка: Ф2 (+1)».
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